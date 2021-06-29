Hedef dünyada ilk 10 ülke arasına girmek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türksat'ın Gölbaşı yerleşkesinde Türksat 5A Uydusu Hizmete Alma Töreni'ne katıldı. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada hem Türksat 5A'nın önemiyle ilgili bilgiler verirken Türksat 6A müjdesini de paylaştı. Erdoğan, törende yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:



GENİŞ BİR COĞRAFYADA

Mayıs ayının ilk günlerinde yörüngeye oturan uydumuz servis vermeye hazır hale gelmiştir. Şimdi sıra TÜRKSAT 5B'de. Amacımız yılın son çeyreğinde bu uydumuzu da uzaya göndermek. TÜRKSAT 5B'nin devreye girmesiyle, veri alışveriş kabiliyetimiz 15 kat artacak. Manevra ömrü 35 yıl olarak. Bu uydumuz ülkemizle birlikte Avrupa, Akdeniz, Ege, Karadeniz, Orda Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika bölgelerini kapsayan geniş bir coğrafyaya hizmet verecek. Kaliteli hizmet sunma kapasitesine sahip Türksat 5A sağlayacağız yüksek katma değerle çok önemli bir projedir. Şimdi sıra Türksat 5B uydumuzda. Tasarım ve üretim aşamaları tamamlanan Türksat 5B uydumuzun testleri sürüyor. Amacımız bu uydumuzu yılın son çeyreğinde yine Falcon-9 roketi ile uzaya göndermektir. İçinde bulunduğumuz dijital çağ, soyut üretim dediğimiz bilginin üretimi üzerine kurulu.



KENDİ HABERLEŞME UYDUMUZ

Bununla kalmıyoruz, yaklaşık 5 yıl önce milli haberleşme uydu projemizi başlatmıştık. Bu çerçevede TÜBİTAK, TURKSAT, ASELSAN, TUSAŞ gibi çok sayıda kurum ve kuruluşun katkıları ile Türksat 6A uydumuzu ürettik. Önümüzdeki yıl uzaya fırlatmayı planlıyoruz. Türkiye kendi haberleşme uydusunu üreten 10 ülke arasına girecek. Dünya yeni bir çağa geçişin sancılarını yaşıyor. Doğrudan üretim ilişkilerine dahil olan ve üretim şeklini kökten değiştiren bu çağın adı dijital çağdır. Toprağı ekmek ve makinayı kullanmak insanlık tarihinde nasıl büyük kırılmalara neden olduysa dijital çağ da benzer etkilerde bulunacak.



GÜÇLÜ BİR SİBER SAVUNMA

İNSANIN artık sadece kendi adına iş yapan değil, kendi adına düşünen sistemlere yönelmiş durumda olduğunu söyleyen Erdoğan, "Hayatın her alanında kılcal damarlara kadar uzanan dijital üretim ve yönetim süreci yapay zeka ile birlikte çok daha farklı bir evreye ulaşmıştır. Ülkemizi dijitalleşmenin getirdiği küresel değer sisteminin en üstüne çıkarmak için gereken adımları daha hızlı atmanın hazırlıkları içerisindeyiz. Veriye dayalı yenilikçiliği destekleyecek, yapay zeka teknolojilerinde öne geçmemizi sağlayacak strateji çalışmamızı yakında kamuoyu ile paylaşacağız. Güçlü bir siber savunma mekanizması kuracağız" dedi.