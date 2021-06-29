MHP lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

Son dakika... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM'de gerçekleşen haftalık grup toplantısında açıklamalar yaptı. Bahçeli'nin açıklamalarında sıcak gündem ve sınavlara giren öğrenciler yer aldı. Üniversiteye girişte sınavsız geçiş sistemi öneren Bahçeli CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun YKS'ye bir gün kala yaydığı 'Katarlılar Türkiye'de sınavsız okuyacak" haberiyle ilgili olarak da "Gençlerimize yanlış yapmıştır. Bir damla etik değer taşıyorsa özür dilemelidir." dedi. İşte Bahçeli'nin ifadelerinden canlı yayın ve öne çıkan bölümler:

"TÜRKİYE BU SİSTEME GEÇECEK GÜÇTEDİR"

"Biz gençlerimizin bir sınava mahkum olmasına karşıyız ve yeni bir sistemi arzuluyoruz. Pek çok üniversitenin kontenjanı dolmamaktadır. Sınavsız üniversite tezini savunuyor ve Türkiye'nin bu sisteme geçecek güce sahip olduğunu düşünüyoruz. Böylece öğrencilerimizi evlatlarımızı yarış atı gibi görmemiş ve müfredat kapsamında başarı ortalaması, olgunlaşma sınavları gibi fırsat eşitliği gözetilerek üniversite geçişi sağlanabilir.

"KÜLTÜRLÜ, ÜRETEN VE İNANÇLI NESİL"



Sınavlara neşter vurmanın, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, kültürlü ve inançlı nesillerin yetiştirilmesi Türkiye'nin kalkınma gayesini kamçılayacaktır.

GENÇLERİMİZ FEDAKARLIĞIN SİMGESİ

Biz gençlerimize baktığımızda Z kuşağı değil akıl, bilim, inanç, fedakarlık ve 'Bir Türk dünyaya bedeldir' sözünün karşılığını görüyoruz. Onları çok seviyoruz. Hangi düşünceyi savunurlarsa savunsunlar hepsini bağrımıza basıyoruz.

KILIÇDAROĞLU KATAR YALANIYLA REZİL OLDU

Katar yalanını mal bulmuş mağribi gibi körükleyen CHP Genel Başkanı 25 Haziran 2021 günü twitter mesajı ile gençlerimizi galeyana getirmek için fitne tezgahını açtı. Vahim olan şudur ki YKS'ye 1 gün kala yalan haber yaymaya yeltenen Kılıçdaroğlu yaş tahtaya basmakla kalmadı. kendini rezil etti.

CHP Genel Başkanı ahlak ve etik taşıyorsa Türk gençliğinden ve YSK'ye giren tüm gençlerimizden derhal özür dilemek zorundadır. Gençlerimize ayıp etmiş, yanlış yapmıştır.

KILIÇDAROĞLU SENİ ESİR ALANI BİZE SÖYLE KURTARALIM

Kılıçdaroğlu'na açık bir teklifim var. Kendisini kim tutmuş ya da esir almışsa korkmasın bize gelsin. Gelemiyorsa ulak göndersin. Yardım edelim yeter ki bu girdaptan çıksın. Borcu varsa ödeyelim. Fidye varsa kurtaralım. Kürek mahkumuna dönüşüyor göz göre göre. Cumhur İttifakı'nın siyasi sahillerine yanaşabilir, itirafçı olabilir ve pişmanlıktan yararlanabilirsin.

Bizler birileri memnun olsun diye eğilip bükülmeyeceğiz. Biizm tercihimiz bizim hedefimiz inandığımız gibi yaşamak, bu rehberlikte duruş sergilemektir. Fincancı katırları ürküyorsa varsın ürksünler.

YUSUFLAR BİZİMDİR

Bir evlat düşünün ki Hakurk'ta teröristlerin dronlu bomba saldırısında üzerine gelen el bombasını bacaklarının arasına alıyor arkadaşları zarar görmesin diye bacağını feda ediyor. Teröriste methiye düzenler bilsin. Onlar sizin Yusuflar bizimdir. Yusufumuzu hep birlikte ayağa kaldıracağız. Tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar.

ÜLKEMİZİ DEVİREMEYECEKLER

Yedi düvel bu mevzide pusulansa da Türkiye terörün üstesinden gelecektir Kalemizi yıkamayacaklar, sahte demokrasi rötuşlarıyla ülkemizi andolsun deviremeyecekler.

Kılıçdaroğlu Suriyelileri göndermek için AB'den söz aldığını söylemiştir. Bu neyin sözüdür? Hangi sıfatla bu sözü almıştır? AB dürüst değildir. Türkiye'nin aleyhine çalışmaktadır. İşbirlikçisi de Zillet ittifakıdır.

ŞER ODAKLARI BİRLEŞTİ

ABD'de yeni bir Türkiye karşıtı kamp kurulmuştur. CHP'nin FETÖ firarisi eski vekili Aykan Aydemir'den John Bolton'a kadar tüm Türkiye karşıtları birleşmiştir. Bizim evlatlarımız vatan savunmasındayken Türke düşman olanlar sözde 'Türk demokrasisi' başlığı altında buluşmuştur! Partizan değillermiş! Fakar Şerefsiz oldukları açık.

YERİN 7 KAT DİBİNE GİRMEYİ GÖZE ALIN

Demokrasi için Türkiye'de alarm vereceklermiş. Verin bakalım cesaretiniz varsa. Ama verdiğiniz anda yerin 7 kat dibine girmeyi göze alın.

BESMELE DUYMUŞ ŞEYTANA DÖNECEKLER

Ne gam ne tasa; Zalimlere karşı Türkiye'nin kırılmaz bir mukavemeti vardır. Milletimiz hepsini besmele duymuş şeytana çevirecektir.

TÜRKİYE'NİN GÜVENCESİ BAŞKANLIK SİSTEMİDİR

İç ve dış tehditlere karşı en büyük güvencemiz Milli birlik ve dayanışma ruhudur. Türk tipi başkanlık sistemi istikbal haklarına bağlılığı tescillemiştir. Zilletin savunduğu sistemlerdeki Cumhurbaşkanının defalarca denendiği halde istendiği gibi çalışmadığı tecrübe edilmiştir. Emel sahipleri asla muvaffak olamayacaktır. Çünkü bunların iktidara gelmeleri hayal ötesi bir beklentidir.

İYİ PARTİ ZİHNEN DARMADUMANDIR

Bilhassa İP'in önerisindeki Cumhurbaşkanı önerisindeki çelişki hem tarafsızlık hem de temsili olması konusu ibretliktir. İP zihnen ve fikren darmadumandır.

DEVLETTEN HABERSİZ ŞAHISLAR DEVLETE BAŞ OLAMAZ

Devletin hükmünü takmayan, Kanal İstanbul'un parasını ödemem diyen, devlet yönetiminden bihaber olan bir şahıstan devlete baş olamaz.

KILIÇDAROĞLU SANRILARLA YAŞIYOR

Hazırlanın 6 aya iktidarız diyen Kılıçdaroğlu'na soralım. Ortada erken seçim yokken sen nasıl iktidar olacaksın? CHP genel Başkanı sanrılarla yaşamaktadır. Diyeceğim şudur Zillet İttifakı çamurdadır, çukurdadır, çıkmazdadır.