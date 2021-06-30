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Haberler Politika AK Parti Z kuşağı seferberliği başlattı

Z kuşağı seferberliği başlattı

AK Parti Z kuşağı seferberliği başlattı

30.6.2021

AK Parti gençlere yönelik yeni söylem ve yaklaşımlar getirmeye hazırlanırken "Z kuşağı" konusunda da tam bir seferberlik başlatıldı. Partinin son MYK toplantısında özellikle muhalefetin kamuoyunda oluşturmaya çalıştığı "Gençler, Z kuşağı AK Parti'ye oy vermek istemiyor" algısı ile ilgili konuşan Başkan Erdoğan'ın, bu konudaki politikalarını da "bugünü dinle, geçmişi anlat, geleceğe yönelik umut ver, vizyon çiz" olarak özetlediği öğrenildi. Toplantıda Erdoğan'ın bu konuda bir çalışma yapılmasını istediği de öğrenildi.

ZÜBEYDE YALÇIN

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