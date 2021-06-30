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Haberler Politika Azerbaycan askeri ihlale izin vermedi

Azerbaycan askeri ihlale izin vermedi

Azerbaycan askeri ihlale izin vermedi

30.6.2021

AZERBAYCAN toprağı olan Dağlık Karabağ'da sık sık sınır ihlalleri yapan Ermeni askerler, son olarak Kelbecer bölgesine girdi. Kırsalda devriye gezen Azerbaycan askerleri ise karşılaştıkları Ermeni askerleri, tekmeleyerek sınır dışına geri dönderdi. O anlar diğer askerler tarafından saniye saniye kaydedildi. Öte yandan Ermeni askerlerin, bölgede makineli tüfek için mevzi kazdıkları ortaya çıktı.

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