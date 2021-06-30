Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.
Dava sebebi olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün gerçekleştirdiği Meclis grup konuşmasında 'Kişilik haklarını ihlal edici mahiyette, şahsiyet haklarına saldırı kastıyla hakaretlerde' bulunduğu belirtildi.
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na manevi tazminat davası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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