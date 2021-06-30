  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Politika Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na manevi tazminat davası

Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na manevi tazminat davası

Başkan , Genel Başkanı hakkında 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. Davanın sebebinin Kılıçdaroğlu'nun dün düzenlediği Meclis grup konuşmasında Başkan Erdoğan'a yönelik kişilik haklarını ihlal edici mahiyette, şahsiyet haklarına saldırı kastıyla hakaretlerde bulunması olduğu ifade edildi..

Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na manevi tazminat davası

30.06.2021, 18:44

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Dava sebebi olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün gerçekleştirdiği Meclis grup konuşmasında 'Kişilik haklarını ihlal edici mahiyette, şahsiyet haklarına saldırı kastıyla hakaretlerde' bulunduğu belirtildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na manevi tazminat davası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.