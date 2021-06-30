Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), 'öğrenci yurdundan çıkan silahlar' başlıklı haberi nedeniyle haber sitesi ODA TV hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. KADEM avukatları suç duyurusu dilekçesinde söz konusu kişiler hakkında "Hakaret", "İftira" ve "Halkı kin veya düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından dava açılması talep etti.
KADEM’den ODA TV hakkında suç duyurusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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