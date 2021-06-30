‘Kılıçdaroğlu yalanın bayraktarlığını yaptı’

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi yalanına sarılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından çevrim içi olarak düzenlenen "İnternet Medyası ve Haberciliği Çalıştayı"nda değerlendirmelerde bulunan Altun, "Ana muhalefetin genel başkanı da bu yalanın peşine takıldı, hatta bayraktarlığını yaptı" dedi. Altun, bir belgesel çekiminde kullanılan imitasyon silahları 'gerçek silah' olarak sunup kamuoyunda infial yaratmayı amaçlayan 'Kız öğrenci yurdundan çıkan silahlar' başlıklı haberin de tam anlamıyla bir medya terörü örneği olduğunu kaydetti.