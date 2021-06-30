Rus Dışişleri Bakanı bugün Antalya’da

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün Antalya'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşecek. İki bakanın görüşmesinde Libya'da genel seçim hazırlıkları ve tam istikrar için atılacak adımlar, Suriye'deki anayasa yapım süreci, ikili ticari-ekonomik ve askeri-teknik işbirlikleri, Rusya-Türkiye arası uçuşların açılması sonrası süreç ile Türkiye'nin güvenli turizm modeli, korona virüsle mücadele ve iki ülke arasındaki aşı alanında işbirliği konuları masada olacak. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Antalya'da yapılacak görüşmelerde Türk-Rus ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konuların ele alınacağı bildirildi.

BETÜL USTA