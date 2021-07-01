Emine Erdoğan gıda israfı uyarısı yaptı

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın düzenlediği 'Gıdanı koru sofrana sahip çık' kampanyasının 1. yıl etkinliğine katıldı.



İSRAFIN ÇOĞU EVLERDE

Burada yaptığı konuşmada dünyada çöpe giden gıdanın değerinin 1 trilyon dolar olduğunu belirten Erdoğan, "Halbuki israf edilen gıdanın 3'te 1'i dünyadaki bütün aç insanları doyurmaya yetiyor. Ülkemizde de günlük 4.9 milyon somun ekmek çöpe gidiyor. Taze meyve sebzenin israf oranı yüzde 50. Gıda ısrarının büyük çoğunluğu evlerde gerçekleşiyor" uyarısında bulundu.