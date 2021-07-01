Fransızlardan ‘yok artık’ dedirten operasyon

KANAL İstanbul konusunda daha önce Alman basınının "çevre katliamı" algısının yanı sıra İngiltere merkezli Guardian'ın projeye ilişkin "Muhalif sesler yükseliyor" şeklindeki haberinin bir benzeri Fransız basınında yer aldı. Kanal İstanbul'da ilk kazmanın vurulmasıyla algı çalışmalarına başlayan uluslararası basının yeni karalaması, "Kanal İstanbul sifon görevi görecek, Karadeniz'in kirli suyu Akdeniz'e ulaşacak" oldu. France 24'ün, "Türkiye'nin 'çılgın' ve tartışmalı Kanal İstanbul projesi" başlıklı haberinde, bazı uzmanların yapay kanalın bir "sifon" gibi davranacağını tahmin ettiği, "Karadeniz'in kirli suyunun Akdeniz'e ulaşacağını düşündüğü" aktarıldı.