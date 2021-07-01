“Kanal İstanbul’un Montrö ile ilgisi yok”

Toplantıda yaptığı açıklamada ikili ticareti geliştirmekte hemfikir olduklarını söyleyen Çavuşoğlu, "Hedefimiz 100 milyar dolar. Rusya'nın en son 22 Haziran itibarıyla uçuş sınırlamalarını kaldırılması isabetli karar oldu. Rus turistlerin de dört gözle beklediği karardı. Rus misafirlerimize güvenli turizm konsepti çerçevesinde tesislerimiz hazır. Sayın Lavrov bizzat Antalya'da gördü. Güvenli turizm bakımından işbirliğimizi devam ettirilmesi arzusundayız" dedi. Çavuşoğlu, toplantıda Kanal İstanbul'la ilgili de net mesaj verdi: "Kanal İstanbul'un Montrö Anlaşması'na bir etkisi yok. Anlaşmanın Kanal İstanbul'a bir etkisi olmayacak."

TURİZM İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

ANTALYA'DAKİ tesislerin turizme hazır olduğunu yerinde gören Rus Bakan Lavrov ise, "Turizmde her önlemin alınacağı yönünde güvence verildi. Vatandaşlarımız Antalya'yı cazip bir destinasyon olarak görüyor. İleride de bu turizmin devamı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.