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Haberler Politika “Kanal İstanbul’un Montrö ile ilgisi yok”

“Kanal İstanbul’un Montrö ile ilgisi yok”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile 'da ortak basın toplantısı düzenledi. Suriye meselesi, Ermenistan- Azerbaycan arasındaki son durum, Libya, Doğu Akdeniz, Rusya ile Türkiye arasındaki turistik faaliyetler gibi birçok konuya değinen iki bakan Kanal İstanbul ve özellikle turizm konusunda önemli mesajlar verdi.

“Kanal İstanbul’un Montrö ile ilgisi yok”

1.7.2021

Toplantıda yaptığı açıklamada ikili ticareti geliştirmekte hemfikir olduklarını söyleyen Çavuşoğlu, "Hedefimiz 100 milyar dolar. Rusya'nın en son 22 Haziran itibarıyla uçuş sınırlamalarını kaldırılması isabetli karar oldu. Rus turistlerin de dört gözle beklediği karardı. Rus misafirlerimize güvenli turizm konsepti çerçevesinde tesislerimiz hazır. Sayın Lavrov bizzat Antalya'da gördü. Güvenli turizm bakımından işbirliğimizi devam ettirilmesi arzusundayız" dedi. Çavuşoğlu, toplantıda Kanal İstanbul'la ilgili de net mesaj verdi: "Kanal İstanbul'un Montrö Anlaşması'na bir etkisi yok. Anlaşmanın Kanal İstanbul'a bir etkisi olmayacak."

TURİZM İÇİN ÇALIŞACAĞIZ
ANTALYA'DAKİ tesislerin turizme hazır olduğunu yerinde gören Rus Bakan Lavrov ise, "Turizmde her önlemin alınacağı yönünde güvence verildi. Vatandaşlarımız Antalya'yı cazip bir destinasyon olarak görüyor. İleride de bu turizmin devamı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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