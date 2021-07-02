AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Akşener’e tepki: Seçilmişe hakaret yakışıksızdır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Erdoğan liderliğinde yapılan AK Parti İstişare Toplantısı sonrasında İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Başkan Erdoğan'a yönelik sözlerini değerlendirdi. Siyasetin gerilimli anları olabileceğini ancak kişilerin nerede duracağını bilmesi gerektiğini ifade eden Çelik, "Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanına sömürge valisi diye bir ifade kullanmak yakışıksızdır. Milletin oylarıyla seçilmiştir. Türk ordularının başkomutanıdır.



MEŞRU VE AHLAKİ DEĞİL

Sömürge valisi demek milli iradeye karşı saygısızlıktır. Nerede durulacağını, eleştiri ile hakaret arasındaki sınırın geçilip geçilmediğini siyasetçi belirleyemezse kendi durduğu meşruiyet alanını zehirlemeye başlar. Bu laf meşru ve ahlaki değildir. Cumhurbaşkanlığı makamının devlet ve millet hayatımızda özel bir yeri vardır. Herkesin bu konularda dikkatli olması gerekir. Muhalefet yapılır ama bunun sınırlarını geçmek kimseye yakışmaz" diye konuştu.



"KIBRIS TÜRK'ÜNÜN YANINDAYIZ"

KONUŞMASINDA Erdoğan'ın vekillere 20 Temmuz'da gerçekleştireceği KKTC ziyaretine ilişkin de bilgi verdiğini aktaran Çelik, "Bu ziyarete çok güçlü katılım sağlayacağız. Kıbrıs Türk'ünün yanında olduğumuzu göstereceğiz. KKTC'ye karşı saldırganlığın arttığı dönemde Türkiye Cumhuriyeti Devleti KKTC'nin yanında olduğunu bu sene daha anlamlı bir şekilde gösterecek. O gün hepimiz orada olacağız" dedi.