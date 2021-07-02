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Haberler Politika CHP lideri ve 19 vekilin fezlekesi Meclis’te

CHP lideri ve 19 vekilin fezlekesi Meclis’te

CHP lideri ve 19 vekilin fezlekesi Meclis’te

2.7.2021

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu 20 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığı'na sunuldu. 15 HDP, birer de CHP, İYİ Parti, DP, TİP ve DBP'li ismin yer aldığı fezlekeler arasında CHP Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP İzmir Milletvekilleri Serpil Kemalbay Pekgözegü ile Murat Çepni de bulunuyor. 20 vekilin dokunulmazlıklarının kaldırılması için gelen fezlekeler Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyona gönderildi.

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