“KKTC’yi yok sayanı biz de yok sayıyoruz”

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti kapsamında geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi. Başkent Lefkoşa'daki görüşmenin ardından konuşan Çavuşoğlu, "Kıbrıs Türk halkını azınlık olarak gören bu zihniyeti biz de artık yok sayıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bölgesel konferans önerisi halen masadadır. KKTC'nin hakça gelir paylaşımı konusundaki önerileri de masadadır. Müzakereler ancak egemen eşitlik statüsüyle başlar" dedi.



RUMLAR PROVOKASYONA ERKEN BAŞLADI

GÜNEY Kıbrıs Rum Kesimi, Başkan Erdoğan'ın 20 Temmuz'da KKTC'ye gerçekleştireceği ziyareti provoke etmek için harekete geçti. Rumlar, Erdoğan'ın olası Maraş ziyareti sırasında protesto gösterisi yapmaya hazırlanıyor. Maraş'ın sözde Belediye Başkanı Simos Ioannou ile bazı vekillerin katılacağı gösterilerin Maraş sınırında yapılması planlanıyor. Rum basınına konuşan Ioannou, "Erdoğan'a gösteri ile cevap vereceklerini" söyledi. Bazı Rumlar ise gösteri için Maraş sahillerini işgal çağrısı yapıyor.