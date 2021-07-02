‘Şiddetle mücadele bir sözleşmeyle bitmez'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele programına katıldı. Başkan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, özetle şunları söyledi:



TOPLUM VE AİLE VURGUSU

Bizim inancımızda bildiğimiz ve bilmediğimiz varlıklar içinde asıl olan insandır. Diğer tüm ayrımlar, farklılıklar, bu ulvi sıfatın gerisinde kalır. Toplum ve aile müesseseleri de erkek ve kadının müşterek varlığı ile ortaya çıkar. Şayet ortada bir sorun yaşanıyorsa konunun bir tarafında erkek bir tarafında kadın vardır. Ailede kadın ne kadar sorumluluk sahibiyse erkek de aynı derecede mesuliyet sahibidir. Kadına şiddet meselesinde ortada bir mağdur varsa bir de fail mevcut demektir. İktidara geldiğimiz günden beri, kadına yönelik şiddetle mücadele öncelikli konularımız arasında yer almıştır.





TÜM TOPLUMU ETKİLİYOR

Son günlerde bazı çevreler 1 Temmuz itibarıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemizi kadına yönelik şiddetten geriye gidiş olarak yansıtmaya çalışıyor. Bizim mücadelemiz bu sözleşmeden çekilme ile bitecek değildir. Bu mücadelenin uzun soluklu, toplumsal mutabakat gerektiren bir süreç olduğunun farkındayız. Kadına yönelik şiddet pek çok faktörden etkilenen bir olgu. Evvela kadına yönelik şiddetin ortaya çıkmasına neden olan faktörlerin incelenmesi gerekiyor. Tüm toplum şiddetten olumsuz etkileniyor. Şiddet, depresyonun, suç oranlarının artmasına yol açıyor. Kadına yönelik şiddeti tıpkı salgınla mücadelede olduğu gibi, siyasi tartışmalara malzeme etmeden objektif ele almamız gerekiyor. Kadına yönelik şiddet tüm ülkelerin sorunudur.



7 İLDE 9 YENİ KADIN KONUK EVİ AÇILACAK

TEHDİT altındaki kadınlar için kadın konuk evlerinde özel güvenlik önlemleri alındığını da kaydeden Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde 7 ilde 9 yeni kadın konuk evi daha açılacak. ALO 183 destek hattı, ihtiyacı olan tüm kadın ve çocuklar için hizmet veriyor. Kadına yönelik şiddetle mücadele toplumun tamamının iştiraki ve katkısı ile başarıya ulaşabilir. Kadınlarımızın hak arama mücadelelerinde yanlarında olduk, bundan sonra da yanlarında olacağız. Milletimizin vicdanı ve sorumluluk duygusuna güveniyorum" dedi.



DAHA DA GÜÇLENDİRİYORUZ

İlkini 2007'de hazırladığımız ulusal eylem planımızı sürekli geliştirerek bugüne kadar getirdik. Ülkemizde ve dünyada yaşanan değişimler, önleyici ve koruyucu çalışmaların da geliştirilmesini gerektiriyor. Bugün sizlerle paylaşacağımız planla mücadeleyi daha da güçlendiriyoruz. 2021-2025 yıllarını kapsayan planın ilk hedefini, şiddetle mücadele mevzuatının gözden geçirilmesi olarak belirledik. Amacımız mağdurun adalete erişiminin kolaylaşmasını, haklarını etkili kullanmasını ve şiddetin orantılı şekilde cezalandırılmasını sağlamak.



ANALİZLERİ YAPILACAK

TCK'daki suç tipleri ile cezayı ağırlaştıran özellikler gözden geçirilmesini planlıyoruz. Haksız tahrik ve takdiri indirim müesseselerinin nasıl uygulandığının analizleri yapılarak gereken değişiklikler için harekete geçilecek. İkinci hedef, şiddetle topyekün mücadele olarak 5 strateji belirledik. Politikaların uygulanması, şiddetin önlenmesi için kaynak, güçlü koordinasyon, 81 ilde planların yürürlüğe konması, çalışmaların izlenmesi şeklinde ifade edebiliriz. Üçüncü hedefi koruyucu ve önleyici hizmetlerin etkili sunulmasıdır. Vakaya zamanında müdahale, mağdurların sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması, önleyici hizmetler hazırlanması stratejilerini uygulayacağız. Şiddet önleme ve izleme merkezlerimizle, 360 sosyal hizmet merkezindeki irtibat noktalarına mağdurların kolay ulaşmasını sağlıyoruz.



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AŞI PAYLAŞIMI

BAŞKAN Erdoğan, Kovid- 19 salgınıyla mücadelede en etkin silah olan aşıda, 50 milyon dozun aşıldığını duyurdu. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yerli aşımız TURKOVAC ile inşallah KOVİD-19'la mücadelemizi çok daha güçlü şekilde sürdürecek, Türkiye'yi daha sağlıklı yarınlara taşıyacağız" ifadelerini kullandı.