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Haberler Politika Baş Belası 3. bölüm canlı izle | Baş Belası yeni bölüm canlı izle

3. bölüm canlı izle |

, 'de yayın hayatına merhaba dedi. Tanım videoları ve fragmanlarıyla izleyicilerden tam puan alan Baş Belası'nın başrollerini ve paylaşıyor. Baş Belası'nda bu hafta, "Polisiyeleri ben de sevebilirdim, masum insanlar ölmeseydi..." sözü dikkat çekiyor.

Baş Belası 3. bölüm canlı izle | Baş Belası yeni bölüm canlı izle

04.07.2021, 20:25

Kadir'in ölümü İpek'in hayatında önemli bir kırılmaya neden olur. Şahin, Mehmet Amir'e İpek'in Kadir'le görüşmesinin de içinde olduğu olay yeri tutanağını verir. Bu tutanak işleme konursa İpek'in emniyette çalışması imkansız hale gelecektir. Başından beri İpek'i istemeyen Şahin ayağına gelen bu fırsatı kullanmak istemektedir. İpek işini kaybetme korkusu yaşasa da görevini yapmaktan geri durmaz. Bir gecekondunun bodrum katındaki gizli mezarda bir ceset bulunur. Emniyete gelen bir telefon bulunan cesedin dedesine ait olduğunu söyler. Cinayet büro ekibi sadece İpek'le iletişim kuran bu adamın katil olduğunu düşünse de İpek yaptığı incelemelerle geçmişte yaşanmış hüzünlü bir aşk hikayesini ortaya çıkarır. Ancak yaptığı bu araştırma İpek'in hayatını tehlikeye atacaktır. Durumu fark eden Şahin, İpek'i korumak için harekete geçer.

BAŞ BELASI 3. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

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