Jeopolitik ve jeoekonomik anahtar: Kanal İstanbul

BÜLENT ERANDAÇ



İstanbul'u küresel marka şehir düzlemine taşıyacak Kanal İstanbul, bundan önce gerçekleştirilen projelerin neredeyse toplamı kadar etki gücüne sahip. O adeta çarpan etkisi yapacak, Türkiye'nin jeopolitik ve jeoekonomik anahtarı özelliği olacak bir projedir. Kanal İstanbul'un küresel etkilerini iyi okuyabilmek için geçtiğimiz Haziran ayında gerçekleşen son derece hayati LİDERLER ZİRVESİ'nin ve bu zirvede alınan kararların gelecek 10 yıllara nasıl yansıyacağını değerlendirmekte büyük fayda olacaktır.



1- Londra'da ABD Başkanı Biden ile İngiltere kraliçesi Elizabeth buluştu. Ardından G-7, yeni dünya düzeni değerlendirildi.



2- Brüksel'de, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Biden buluştu.



3- Brüksel'de, NATO zirve toplantısında, NATO-2030 STRATEJİ-

Sİ kabul edildi. NATO- 2030'a göre, Atlantik grubu (ABD-Avrupa) Rusya ve Çin'i düşman olarak belirledi. Kuşatma planlarını revize etti. Karadeniz'in geleceğini çok çok etkileyecek Ukrayna ve Gürcistan'ı NATO'ya üye yapacağını açıkladı.



4- Cenevre'de, ABD Başkanı Biden ile Rusya lideri Putin buluştu (Bu görüşmeye, 2'NCİ YALTA ismi veriliyor).



5- ABD Başkanı Biden, Avrupa Birliği ülke liderleri ile yeni dünya düzeni sürecini değerlendirdi.



6- 15 Temmuz'da Rusya lideri Putin ile Çin lideri Şi Cinping, Pekin Zirvesi yapacak. Çin'in 21'inci yüzyıl projesi, BİR YOL BİR KUŞAK-YENİ

DEMİR VE DENİZYOLU

HATLARI konusu değerlendirilecek. Yukarıda sıraladığımız 6 maddenin tamamı, KANAL İSTANBUL PROJESİ ile çok yakın ilişki içindedir.



ARKA PLANA BAKALIM

Kanal İstanbul Projesi'nin jeopolitik öneminin sadece Montrö Rejimi ile kıyaslanarak ya da Boğazlar Sözleşmesiyle ilişkilendirilerek okunması, kanalın getirebileceği jeopolitik ve jeoekonomik fırsatları görmemizi engeller. Yukarıda başlıklarını verdiğimiz hayati gelişmelere göre, AKDENİZ VE KARADENİZ GELECEĞİN

SAVAŞ CEPHELERİNİN

ÖNDE

GELENİDİR.

Geçtiğimiz ay içerisinde gerek Karadeniz'de yaşanan son Ukrayna krizi, derinliği olan Kırım'ı Rusya'nın kontrolü altına alması, ABD-İngiliz savaş gemilerinin Karadeniz'e yüklenmesi, İngiliz savaş gemisi ile Rus donanması arasında şaşırtıcı vuruşmalar, KARADENİZ'in geleceğinin ne kadar kritik gelişmelere konu olacağını gösteriyor. Bunlar jeopolitik gelişmeler. Ayrıca, Çin'in Bir Yol-Bir Kuşak projesinin Karadeniz muhtemel ağı, Türkiye'nin Karadeniz şehirlerinin ekonomik kalkınması, yapılmakta olan dev Türk limanları, Karadeniz'e bakan ülkelerin ekonomik gelişmeleri, geleceğin dev gemilerinin deniz ticaretindeki ağırlığını artıracak. Bunlar da jeoekonomik gelişmeler ve savaşlar demektir. Evet. Kanal İstanbul'a gelecek 10 yılların perspektifinden bakmalıyız. Boğazlardan geçiş yapan ticari gemilerin sürekli artan ihtiyaçları karşısında, 2050'ye gelindiğinde Boğazlardan 78 bin geminin geçiş yapması beklendiğini asla unutmamalıyız. Artan gemi trafiği karşısında gemilerin doğal olarak Boğazlardan geçmek için bekleme süresi artacağından gemilerin Kanal İstanbul'dan geçmeyi tercih etmesi daha avantajlı olabilecektir. Kanal'ın faaliyete geçmesiyle Türkiye, Avrasya'nın tam merkezinde olması sebebiyle lojistik bir üs olacak. Hem artan ihtiyaç hem ekonomik kazanç elde etme fırsatı hem de Türkiye'nin Doğu- Batı/Kuzey-Güney ticaretinde merkezi konumunu güçlendirmek, bunu jeopolitik bir statüye dönüştürmek isteği Kanal İstanbul projesinin rasyonel zeminini oluşturacaktır.



Kanal İstanbul için ikili geçiş modeli mi olacak?

KANAL İstanbul, Ankara'nın doğrudan egemenlik hakları altındadır. Kanal geçişleri Türk ulusal hukukuna göre düzenlenecek. Türkiye'nin Montrö Sözleşmesi'nin ruhuna zarar vermeden Kanal İstanbul geçişlerini dilediği gibi düzenleyecek, savaş gemilerinin de geçişi Montro'ye uygun gerçekleşecektir. Bu bağlamda, Kanal İstanbul ticaret gemilerinin geçişine açık tutulurken, savaş gemilerinin geçişleri de Montrö'deki kurallar çerçevesinde Boğazlardan gerçekleşecek, yani ikili bir geçiş rejimi uygulanacak.



DEVAMI YARIN...



YARIN: BATI-RUSYA MÜCADELESİNDE

MONTRÖ BOĞAZLAR REJİMİ'NİN ÖNEMİ