Kabine’nin gündemi bayram tatili

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması öngörülen toplantıda, 3. doz aşılama ve ülke genelinde aşı programında gelinen noktanın değerlendirileceği, aşı programının Kovid-19 vaka sayılarına etkisi ve yerli aşı çalışmalarının da görüşüleceği tahmin ediliyor.

TERÖR DE KONUŞULACAK

BAYRAM tatili süresinin de belirlenmesi beklenen toplantıda, turizm sezonuna ilişkin beklentiler ile bu kapsamda alınan tedbirlerin masada olacağı öngörülüyor. Güvenlik ve dış politikaya ilişkin konuların da görüşülecek gündem maddelerinden olacağı toplantıda

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından, yurt içi ve sınır öte-sinde terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlara ilişkin Kabine'ye bilgi verilmesi bekleniyor. Toplantıda, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayra-mı'nda KKTC'ye yapılacak ziyaret öncesinde, bölge-sel ve küresel gelişme-lerin de ele alınacağı tahmin ediliyor.