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Haberler Politika ‘Askıda ekmek ile fitre ödenmez’

‘Askıda ekmek ile fitre ödenmez’

‘Askıda ekmek ile fitre ödenmez’

6.7.2021

DİYANET İşleri Başkanlığı, vatandaşlardan gelen, "Fitre, yemin kefareti ve oruç fidyesinin askıda ekmek uygulaması yoluyla verilmesi caiz midir?" sorusunu yanıtladı. Başkanlık, "Fitrede kişinin bir günlük gıda ihtiyacını karşılayacak miktar ölçü alınmaktadır. Bir kişiye verilen miktar, bir fitreden az olmamalıdır. Uygulama, tamamen iyi niyet üzerine inşa edilmiş bir sosyal yardımlaşma yöntemi olsa da bu usulle zekat, fitre ve fidyenin, yerine ulaşıp ulaşmadığının tespit edilmesi oldukça zordur. Bütün bu gerekçelerden hareketle fitre, yemin kefareti ve oruç fidyesi, askıda ekmek uygulaması yöntemiyle ödenmiş sayılmaz" ifadelerini kullandı.

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