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Haberler Politika Cambridge Düşesi Middleton, kendini karantinaya aldı

Cambridge Düşesi Middleton, kendini karantinaya aldı

Cambridge Düşesi Middleton, kendini karantinaya aldı

6.7.2021

İNGİLTERE'de Prens William'ın eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton, kendisini 10 gün karantinaya aldı. Kensigton Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan bir kişiyle teması olduğu için kendisini evinde tecrit eden Middleton'ın, herhangi bir semptomu olmadığı ancak ilgili tüm hükümet yönergelerini takip ettiği belirtildi. İki doz aşı olan Middleton'ın son halka açık etkinliği geçen cuma günü Wimbledon ziyaretiydi.

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