Hazar’da patlayan çamur volkanı dün görüntülendi

HAZAR Denizi'nde Azerbaycan açıklarında patlama yaşanan çamur volkanı dün gündüz görüntülendi. Görselleri paylaşan Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı, kıyıdan yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Taşlı Adası'ndaki çamur volkanının herhangi bir tehdit oluşturmadığını ifade etti.

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