Bahçeli’den CHP liderine dokunulmazlık çıkışı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin hedefinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu vardı. "Kılıçdaroğlu mağduriyet pozlarını bıraksın da hangi sözlerinin kanunlarla çeliştiğini düşünsün" diyen Bahçeli, "Hiç kimse hukuktan üstün değildir. Kılıçdaroğlu bir ara yollara düşüp adalet arıyordu, akılsız başının ceremesini ayakları çekiyordu. Tosuncuk nasıl bedel ödeyecekse Kılıçdaroğlu da ödesin. Kendine güveniyorsa dokunulmazlığın kaldırılmasına bizzat kendisi önayak olmalıdır. Söz veriyorum, ilk kez CHP'ye destek vereceğim" dedi.

SOYLU'YA DESTEK

DEVLET Bahçeli konuşmasında son günlerde mafya lideri Sedat Peker'in iddialarının ardından gündeme gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek oldu. MHP lideri Bahçeli, "Bilhassa terörle mücadele alanında ismini altın harflerle yazdıracak İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya yapılan itibar suikastlarını, siyasi linç girişimlerini, zulme varan isnatları kaygıyla izlediğimizi, asla ama asla kabul etmediğimizi tarihe not olarak düşmek istiyorum. Kim demiş Sayın Soylu yalnız diye? Kim demiş Sayın Soylu kimsesiz diye? Mert ve milletperver bir devlet adamıdır. Hakkında ne söylenirse söylensin, bizim aldırış etmemiz mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

GERGERLİOĞLU'NA TAHLİYE

Öteyandan, ANAYASA Mahkemesi, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında aldığı 'hak ihlali' kararını yerel mahkemeye gönderdi. Yerel mahkeme de Gergerlioğlu hakkında tahliye kararı verdi. Konuşmasında bu konuya değinen ve Meclis Başkanı'nı göreve davet eden Bahçeli, "Dokunulmazlığı kaldırılan milletvekillerinin hak ihlali kılıfıyla tekrar Meclis'e kabul edilmeleri millet iradesini yok sayan bir tasarruftur. Gergerlioğlu'na da dönüş yolu açılmıştır. Dağdaki eşkıya için de hak ihlali kararı verilecek midir?" ifadelerini kullandı.İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Devlet Bahçeli'den gelen desteğe sosyal medya hesabından teşekkürlerini iletti. Bakan Soylu paylaşımında, "Şahsıma ve mücadele arkadaşlarıma, büyüğümüz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'ye güven ve inancı için minnet ve şükran duyuyorum. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.