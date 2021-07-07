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Haberler Politika Kamu Diplomasisi Koordinasyon toplantısı yapıldı

Kamu Diplomasisi Koordinasyon toplantısı yapıldı

7.7.2021

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı tarafından Kamu Diplomasisi Koordinasyon Kurulu'nun ikinci toplantısı, Külliye'de yapıldı. Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nın takdim yazısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaleme alındı. Hakikat mücadelesinin daha bütüncül, bilimsel ve sistemli bir strateji üzerinde inşa edilmesi gerektiğini, bunun yolunun da başarılı kamu diplomasisi faaliyetlerinden geçtiğini ifade eden Erdoğan, "Eylem planında yer alan hususların en etkin şekilde hayata geçirmelerini bekliyorum" ifadelerini kullandı.
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