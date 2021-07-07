K.Irak’ta 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

IRAK'IN kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" denildi.

YARGI MAHREM İMAMLARINA OPERASYON: 66 GÖZALTI

ANKARA'DA Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY hiyerarşisinde yargı teşkilatı mahrem imamı olarak görev alan ve operasyonel hat kullandıkları tespit edilen çeşitli meslek gruplarına mensup 66 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilirken, 20 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İSTANBUL MERKEZLİ 9 İLDE AVUKAT YAPILANMASI BASKINI

İSTANBUL'DA yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün "çalışma evi" olarak adlandırılan hücrelerinde kaldığı ve 2013-2014 hakimlik savcılık sınavlarına hazırlandığı tespit edilen 15 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Bir önceki çalışma evi operasyonunda yakalanan ve itirafçı olan 11 kişinin de beyanlarında, söz konusu şüphelilerle aynı dönemde aynı hücre evlerinde hakimlik savcılık sınavlarına çalıştıklarını söyledikleri öğrenildi. Operasyonlarda bazı şüphelilerin gözaltına alındığı ve çalışmaların sürdüğü belirtildi.

TUNCELİ'DE PKK ÜYELERİNE AİT MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

EREN-7 Munzur-Mercan Operasyonları kapsamında, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dün Tunceli'nin Ovacık ilçesinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, kayaların arasına gizlenmiş vaziyette 1 adet RPG-7 roketatar, 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet el bombası, 2 adet dolu Kalaşnikof şarjörü ve 1 adet hücum yeleği ele geçirildi.Bölgede operasyonların devam ettiği öğrenildi.

PKK'LI TERÖRİST KAYSERİ'DE SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

KAYSERİ'DE TEM Şube Müdürlüğü ile istihbarat Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışmaları sonucunda PKK/KCK terör örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyette bulunduğu tespit edilen yabancı uyruklu L.H.Ö. isimli kadını yakalamak için çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından Sarız ilçesine bağlı Çağşak köyünde olduğu tespit edilen L.H.Ö, operasyon sonucu saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

3'Ü FETÖ MENSUBU 7 KİŞİ YUNANİSTAN'A KAÇAMADI

EDİRNE'DE yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3'ü FETÖ mensubu 7 kişi yakalandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 3'ünün Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu olduğu belirlendi" ifadelerine yer verildi.