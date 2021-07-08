Evlat nöbetindeki aileler Başkan Erdoğan’ı bekliyor

Cuma namazını kentte kılması beklenen Erdoğan, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve 674 gündür HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan ailelerle de bir araya gelecek. Başkan Erdoğan temasları kapsamında AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından düzenlenecek Danışma Meclisi Toplantısı'na da katılacak.



SÜRPRİZ HABER HEYECANI

EVLAT nöbetindeki ailelerden Doğan Güger, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçtiğimiz gün kendilerini ziyaret ettiğini ve Cuma gününü işaret ederek sürpriz açıklanacağı müjdesi verdiğini söyledi. Güger, "İçişleri bakanımız gelmişti onunla görüştük, 'müjdemiz var' dedi, herhalde Cuma günü söyleyecekler. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği müjdeyi bekliyoruz. Ailelerden birinin çocuğu gelecek ama kim olduğunu bilmiyoruz, inşallah darısı bütün annelerin olsun" dedi.