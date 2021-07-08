Halk TV’nin eski müdürü Sevinç’ten sansür itirafı

HALK TV'nin eski müdürü Şaban Sevinç'ten Cumhurbaşkanlığı seçimleri dönemiyle ilgili skandal bir itiraf geldi. 24 Haziran 2018'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine CHP'nin adayı olarak katılan Muharrem İnce'ye mobbing uygulandığını, mitinglerini yayınlamaması için baskı gördüğünü itiraf etti. Defalarca CHP Genel Merkezi'nden telefon geldiğini 4 yıl sonra itiraf eden Sevinç, İP Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili de itiraflarda bulundu. İnce'yi ekrana çıkarmak istemeyen CHP'nin aynı tutumu Akşener için de sergilediğini ifade eden Sevinç, "Bana Akşener'in mitinglerini de yayınlama, oylarımız İP'ye kayıyor dediler" ifadelerini kullandı.

FATİH ŞENDİL