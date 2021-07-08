Van'da 2 güvenlik görevlisinin şehit olduğu saldırılar ve 7 TIR'ın yakılıp yağmalanması olaylarına katıldığı gerekçesiyle 23 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 456 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan PKK'lı terörist S.D'ye verilen cezanın gerekçesi tamamlandı. Kararda ifadesine yer verilen terörist R.K, sanık S.D'nin de yer aldığı grupla Çaldıran-Doğubayazıt kara yolunda LPG'li tankeri gasp edip, yerleştirecekleri düzenekle jandarma karakoluna saldırı planladıklarını belirtti. Planlanan saldırının güvenlik güçlerinin fark etmesi sonucu engellendiği öğrenildi.
LPG tankeriyle yapılması planlanan saldırı engellenmiş haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.