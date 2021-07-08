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Haberler Politika LPG tankeriyle yapılması planlanan saldırı engellenmiş

LPG tankeriyle yapılması planlanan saldırı engellenmiş

LPG tankeriyle yapılması planlanan saldırı engellenmiş

8.7.2021

Van'da 2 güvenlik görevlisinin şehit olduğu saldırılar ve 7 TIR'ın yakılıp yağmalanması olaylarına katıldığı gerekçesiyle 23 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 456 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan PKK'lı terörist S.D'ye verilen cezanın gerekçesi tamamlandı. Kararda ifadesine yer verilen terörist R.K, sanık S.D'nin de yer aldığı grupla Çaldıran-Doğubayazıt kara yolunda LPG'li tankeri gasp edip, yerleştirecekleri düzenekle jandarma karakoluna saldırı planladıklarını belirtti. Planlanan saldırının güvenlik güçlerinin fark etmesi sonucu engellendiği öğrenildi.

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