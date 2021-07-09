Haiti’de suikastçılara operasyon: 4 ölü, 2 gözaltı

Haiti'de Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin özel rezidansında suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından güvenlik güçleri geniş çaplı operasyon başlattı. Saldırganların "paralı asker" olduğunu belirten Polis Genel Müdürü Leon Charles, gözaltına alındığını duyurdu. Haiti Başbakanı Claude Joseph ise, "Halkı sakin kalmaya çağırıyorum. Her şey kontrol altında. Bu barbarca davranış cezasız kalmayacak" dedi. Öte yandan, saldırıda Devlet Başkanı Moise'nin eşi First Lady Martine Moise de ağır yaralandı. Tedavi için düzenlenen operasyonla 4'ünün öldürüldüğünü, 2'sinin de rıda ABD Florida'daki bir hastaneye götürülen Martine Moise'nin sağlık durumunun stabil olduğu kaydedildi.