‘Kapısını çalmadığımız her insanın vebali bizim üzerimizde’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'daydı. Erdoğan, merkez Bağlar ilçesinde 40 dereceye varan hava sıcaklığına rağmen coşkuyla karşılandı. Bağlar Belediyesi Şehit Polis Atakan Arslan hizmet binası önünde toplanan binlerce vatandaş, Erdoğan'a sevgi gösterilerinde bulundu. Kendisini karşılamaya gelen vatandaşları selamlayan Başkan Erdoğan, daha sonra Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı.

'GEÇİRDİKLERİ AT GÖZLÜĞÜ'

Burada yaptığı konuşmada teşkilat üyelerine önemli mesajlar veren Erdoğan, "Siyasetteki gevşemenin maliyeti ağır olacaktır. Kapısını çalmadığımız her insanımızın vebali bizlerin üzerindedir. 20 yıllık partide kendini dışlanmış hissedenler olabilir. Görevimiz bu kardeşlerimizi tespit edip davaya kazandırmaktır. Şimdi yeni bir adım atıyorlar. Neymiş? Doğu masası. Bugüne kadar neredeydiniz? Evladını Kandil'deki terör barolarına kaptıran anaların dinmeyen yürek sızısından habersizler. Kafalarına geçirdikleri at gözlüğünden sadece kendi ikballerini görüyor, çıkarlarından başka bir şeyi önemsemiyorlar" ifadelerini kullandı.

'FISILDANANI SÖYLÜYORLAR'

2023'e giden süreçte kendilerini ağır ithamların beklediğinin anlaşıldığını söyleyen Recep Tayyip Erdoğan, "Yurt dışı mahreçli planların devreye alındığını görüyorum. Son günlerde CHP'li siyasetçilerin hezeyana varan beyanlarında ciddi artış yaşanıyor. Nasıl 17-25 Aralık girişiminde FETÖ'nün sözcülüğünü yaptılarsa şimdi de organize suç örgütlerinden medet ummaya başladılar. Kulaklarına ne fısıldanırsa onu söylemeyi siyaset zannediyorlar. CHP, parti teşkilatlarını saran taciz, tecavüz ve yolsuzluklarla yüzleşmek yerine kendi pisliklerini bize bulaştırmaya çalışıyor. Ülkenin ve bölgenin gerçeklerinden de habersizler" dedi.



'KURBAN BAYRAMI TATİLİNİ, MİLLETE SESLENİŞTE DUYURACAĞIM'

CUMA namazını Diyarbakır Kurşunlu Camii'nde kılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, namaz sonrası gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Bir soru üzerine Kurban bayramıyla ilgili çalışmaların sürdürüldüğünü aktaran Erdoğan, "Tatil süreci sanki böyle 10 ile 9 gün arasında dolaşıyor. Ama bunu en azından millete seslenişte halkıma duyuracağım" dedi. ABD ile yapılan Afganistan görüşmeleriyle ilgili de konuşan Erdoğan, "Savunma Bakanımız ABD Savunma Bakanıyla görüştü. Türkiye'nin görev alanı ne olacak? Burada neleri kabulleniyoruz, neleri kabullenmiyoruz? Bunların kararlarını aldık. En ideal adımı atacağız" ifadelerini kullandı.



YENİ KÜLTÜR MERKEZİ VE ŞEHİR HASTANESİ MÜJDESİ

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Bismil Ovası Tarımsal Sulama Tesisleri, Diyarbakır Tekstil OSB 30 Fabrika, 4. Otosanayi Sitesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılışında konuştu. Terör örgütünün Diyarbakır'ı perişan ettiğini söyleyen Erdoğan, "Hükümete gelince ilk iş OHAL'i kaldırdık. Bugün sizlere bir müjde vermek istiyorum. Diyarbakır cezaevini yakında boşaltıyor, kültür merkezi olarak hizmete sunuyoruz. Bin yataklı Kayapınar Şehir Hastanesi'nin yapım ihalesini 19 Temmuz'da yapıyoruz. Hastanemizin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



"ÇÖZÜM SÜRECİNİ HDP'NİN GİZLİ GÜNDEMİ SONLANDIRDI"

ERDOĞAN, Diyarbakır'da çözüm süreci dönemine de değindi. "Seçimde seni başkan yaptırmayacağız diye ortalığı inletenlerin Yasin Börü'nün hesabını verdiğini gördünüz mü?" diye soran Erdoğan, "Kanları alçakça dökülen Kürt kardeşlerimin hesabını sormayacak mıyız? Dün akan kanı sürdürmek için çözüm sürecini baltalayanlar şimdi CHP ile işbirliği yapıyor. Çözüm sürecini biz sonlandırmadık, HDP'nin gizli gündemi sonlandırdı. Samimiyetle başlattık, istismar edip yıktılar" ifadelerini kullandı.



EVLAT NÖBETİ'NDEKİ AİLELERE ZİYARET

BAŞKAN Erdoğan, Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın çocuklarını kaçırmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 674 gündür nöbetini sürdürdüğü HDP İl Başkanlığı önüne de gitti. Ailelerle konuşan Erdoğan, "Hacire Akar ile başlayan bu süreç bugüne kadar çoğalıp devam etti. Daha da artacağına inanıyoruz. Diyarbakır anneleri ile Şırnak anneleri bütünleşti, Van anneleri bütünleşti. Bütün bunlar artarak devam ediyor. Bu PKK'nın, HDP'nin evlat diye bir derdi yok. Diyarbakır annelerinin bedduası onları vuracak. Hiç endişeniz olmasın. Biz bu işin takibindeyiz" dedi.