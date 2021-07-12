Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Türkiye Gençlik Zirvesi'nde gençlerle buluşuyor. Gençlere önemli mesajlar verecek olan Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda ise parti kurmaylarına muhalefetin "Erdoğan gençleri anlamıyor", "Gençler AK Parti'ye oy vermiyor" şeklinde yürüttüğü kara propagandayı çürütecek çalışma yapmasını istedi. Edinilen bilgiye göre, gençlere eski Türkiye anlatılacak. AK Parti daha önce yaptırdığı çalışmada gençlerin oy kullanmasında ailelerinin yüzde 75 etkisinin olduğu belirlemişti. Bu kapsamda özellikle 2023 seçimlerinde ilk kez oy kullanacak gençlerin aileleriyle temas kurulması hedefleniyor. Gençlerin sıklıkla kullandığı sosyal medyada aktif kullanılacak. Hazırlanacak kısa videolarla AK Parti'nin 19 yıllık iktidarında ulaşımda sağlığa, eğitimden savunma sanayine kadar pek çok alanda yaptığı projeler anlatılacak.

HİZMETLER GÖZ DOLDURDU

AK Parti bugüne kadar gençlere yönelik pek çok hizmet yaptı. Seçilme yaşını 18'e indiren AK Parti olmuştu. Daha önce koğuş sistemi şeklinde olan yurtlar yerine otel konforunda yurtlar birer birer hizmete girerken, gençler gurbete gitmesin ve ailesinin yanında rahat rahat okusun diye üniversitesi olmayan il kalmadı. AK Parti'nin üniversite gençliğine en büyük hediyesi ise üniversite harçlarını kaldırmak oldu. Öğrenci bursları yaklaşık 10 katına çıkarıldı. Eğitimde fırsat eşitliği sağlandı. Üniversiteye girişte uygulanan katsayı adaletsizliğine son verildi. Gençler artık başarıları doğrultusunda istedikleri üniversiteye gidebiliyorlar. Yıllarca Türkiye'deki ayrımcılığın sembolü haline gelen başörtüsü yasağına yine AK Parti döneminde son verildi. Üniversite kapılarından kovulan, devlet dairelerine sokulmayan başörtüsü her alanda serbest hale geldi.



KABİNE TOPLANTISI BUGÜN

İki haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı, Kurban Bayramı nedeniyle öne çekildi. Bugün Başkan Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda Kurban Bayramı tatilinin de kaç gün olacağı karara bağlanacak. Toplantının ardından açıklamayı Erdoğan yapacak.

EDA IŞIK - ANKARA