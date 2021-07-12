Srebrenitsa mesajı

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı'nın 26. yıldönümü dolayısıyla bir video mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında, "Acınızı acımız bilip merhum Aliya İzzetbegoviç'in emanetine sahip çıkarak bu soykırımı unutmuyor, unutturmuyoruz. Avrupa ve insanlık tarihinin bu kara lekesinin ne suretle olursa olsun geri plana itilmesine müsaade etmeyeceğiz. Tüm siyasileri nefret, şiddet ve ayrımcılık içeren söylemlere karşı çıkarak ortak insani değerler etrafında buluşmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da da her sene olduğu gibi bir anma programı düzenlendi ve 19 soykırım kurbanı daha toprağa verildi. Böylece Potoçari Anıt Mezarlığı'na bugüne kadar defnedilen soykırım kurbanının sayısı 6 bin 671'e yükseldi.

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