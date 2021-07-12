“Yunanistan provokatif tavrını sürdürüyor”

YUNANİSTAN Savunma Bakanı Nikolas Panagiotopulos katıldığı bir panelde Türkiye aleyhinde ifadeler kullanarak, Türkiye'nin uluslararası hukuka aykırı hareket ettiğini, tüm bölgeyi istikrarsızlaştırma riski bulunduğunu ileri sürdü. Panagiotopulos'un sözlerine tepki gösteren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Uluslararası hukuk söylemini dilinden düşürmeyen, Türkiye'yi her fırsatta uluslararası hukuka saygılı olmayan ülke olarak itham eden Yunanistan, Türkiye'nin tüm olumlu ve yapıcı çabalarına rağmen provokatif, hukuk tanımaz, kendi imzaladığı anlaşmalara dahi riayet etmeyen, uzlaşmaz ve gerginliği tırmandırıcı tavrını sürdürmektedir. Değerli meslektaşımı bencillikten, duygusallıktan uzak makul, mantıklı, adil ve objektif olarak ülkelerimiz arasındaki antlaşmalar, uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde düşünmeye ve konuşmaya davet ediyoruz" dedi.