  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Politika Kurban Bayramı tatili 9 gün

tatili 9 gün

Herkesin merak ettiği ' tatili kaç gün olacak?' 'Bayram tatili 11 gün mü olacak?' soruları yanıt buldu. Kabine bugün Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası Erdoğan bayram tatilinin kaç gün olduğunu açıkladı. Erdoğan, "16 Temmuz akşamından 26 Temmuz Pazartesi gününe kadar sürecek." dedi.

13.7.2021

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Kurban Bayramı dolayısıyla erkene çekilerek dün yapıldı. 17.10'da başlayan ve yaklaşık 1 saat 50 dakika süren toplantının ardından Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu. Pandemiyle mücadele döneminde aşılama çalışmalarının başarıyla sürdüğünü ifade eden Erdoğan, "Bu başarıya sahip çıkmalıyız. Tedbirlere bayram süresince de uymalıyız. Vatandaşımızı bayrama kadar aşılarını yaptırmaya davet ediyorum" dedi. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği bayram tatili ile ilgili de açıklama yapan Erdoğan, "Köprü ve otoyollardan ücretsiz geçiş Cuma günü başlayacak. Yaptığımız istişarede Pazartesi gününü de idari izin olarak belirledik. Böylece 17 Temmuz'dan başlayarak bayram sonrası Pazar gününe kadar 9 günlük bir tatil olacak" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Bayram tatili kaç gün olacak? Başkan Erdoğan Kurban Bayramı tatilini açıkladı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kurban Bayramı tatili 9 gün haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.