Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Kurban Bayramı dolayısıyla erkene çekilerek dün yapıldı. 17.10'da başlayan ve yaklaşık 1 saat 50 dakika süren toplantının ardından Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu. Pandemiyle mücadele döneminde aşılama çalışmalarının başarıyla sürdüğünü ifade eden Erdoğan, "Bu başarıya sahip çıkmalıyız. Tedbirlere bayram süresince de uymalıyız. Vatandaşımızı bayrama kadar aşılarını yaptırmaya davet ediyorum" dedi. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği bayram tatili ile ilgili de açıklama yapan Erdoğan, "Köprü ve otoyollardan ücretsiz geçiş Cuma günü başlayacak. Yaptığımız istişarede Pazartesi gününü de idari izin olarak belirledik. Böylece 17 Temmuz'dan başlayarak bayram sonrası Pazar gününe kadar 9 günlük bir tatil olacak" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Bayram tatili kaç gün olacak? Başkan Erdoğan Kurban Bayramı tatilini açıkladı