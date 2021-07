‘Muhterislerin hayalinizi çalmasına izin vermeyin’

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Gençlik Zirvesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla yapıldı. Buradaki konuşmasının başında Srebrnitsa Katliamı'nı bir kez daha anan Erdoğan, "Andığımız Boşnak kardeşlerimize rahmet diliyorum. Avrupa'sından Kanada'sına her fırsatta bize insan hakları, demokrasi, özgürlük nasihati verenlerin tarihindeki utanç lekeleri, birer birer ortaya dökülüyor. Siyasette sivil hayatta başarının anahtarı birlikteliktedir. Algı operasyonlarının arttığı bir dönemde platform zemininde oluşturulan dayanışmayı çok anlamlı buluyorum" dedi.



SPOR YATIRIMLARI ARTTI

Gençlere ulaşmanın onların duygularını istismar etmekle olamayacağını dile getiren Erdoğan, "Nitelikli genç nitelikli toplum arasında yürütülen çalışmalar gençlerimizin gelişimine katkı sağlamaktadır. Siyasette, sivil hayatta başarının anahtarı birlikteliktedir. Ülkemizin geleceğini hem inşa hem de ihya edeceksiniz. Gençlerle her buluşmamızda, her sohbetimizde, bu ülkenin geleceğine dair umutlarımız daha da artıyor. Türkiye'nin Gençleri 2020 araştırması 34 ilden 8 bin 200 genci kapsaması ve sonuçları itibariyle ufuk açıcı bir çalışmadır. Bu rapor yol gösterici bir mahiyettedir. Bu tablo bize gençlerin onlar adına ahkam kesenlerden çok daha doğru şekilde hayatı, ülkesi ve dünyayı okuduğuna işaret ediyor. Ben sizlerden ümitliyim. Ülkemizin geleceğini farklı şekilde hem inşa hem de ihya edeceksiniz. Gençlerine sahip çıkan toplumlar geleceklerine de güvenle bakarlar. Türkiye'deki spor tesisi sayısını bin 575'ten aldık, 2 kattan fazla artırarak 3 bin 915'e çıkardık. Hangi sebeple olursa olsun, ulaşamadığımız, elinden tutamadığımız her bir gencimizin mesuliyetini yüreğimizde taşıyoruz" açıklamasını yaptı.



'İKBAL DEVŞİRMEYE ÇALIŞAN'

Gençlerin kanı üzerinden kendilerine ikbal devşirmeye çalışanlara 19 yıldır fırsat vermediklerini ifade eden Recep Tayyip Erdoğan, "Bundan sonra da fırsat vermeyeceğiz. Tek bir gencimizin dahi heba olmasına, terörün vahşi dişlileri arasında yitip gitmesine gönlümüz razı değil. Lütfen ne kendine ne de milletine faydası olan muhterislerin hayallerinizi çalmasına, cesaretinizi kırmasına, enerjinizi heba etmesine izin vermeyin" ifadelerini kullandı.



'MUHALEFET GENCİ TANIMLIYOR'

TÜRKIYE'de muhalefetin gençleri tanımak yerine kolaya kaçarak tanımlamaya çalıştığını söyleyen Erdoğan, "Çok daha vahimi hiç çekinmeden yalan ve iftira siyasetine gençlerimizi alet ediyorlar" dedi.



15 TEMMUZ'DA 3 AYRI ANMA PROGRAMI DÜZENLENECEK

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin püskürtülmesinin 5. yıldönümü nedeniyle Ankara'da bir dizi etkinliğe katılacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde bulunan 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne çiçek bırakıp saygı duruşunda bulunacak olan Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Müzesi'nin açılışını yapacak ve ardından TBMM'deki 15 Temmuz Anıtı'nda düzenlenecek törene katılacak. Şehit ailelerini Külliye'de ağırlayacak olan Erdoğan, daha sonra saat 21.00'de Millete Sesleniş konuşmasını gerçekleştirecek.