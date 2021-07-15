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Haberler Politika “Artık PKK’yı kuruttuk”

“Artık PKK’yı kuruttuk”

“Artık PKK’yı kuruttuk”

15.7.2021

MANİSA'DA komando uzman erbaş mezuniyet törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz'da hainlerin emellerine ulaşamadığını ve her geçen güçlenen bir Türkiye olduğunu söyledi. Süleyman Soylu, "15 Temmuz sonrası 476 bin 116 terör operasyonu gerçekleştirdik. Sadece bu yıl PKK'ya yönelik 70 bin 471 operasyon yaptık. 15 Temmuz sonrası 6 bin 682 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Kendiliğinden teslim olanlarla bu rakam 1634. Kuruttuk, PKK'nın kaynaklarını kuruttuk. Tüm terör örgütleri bizim için aynı kefede. 97'si PKK, 3'ü DEAŞ bir de aşırı sol eylemi olmak üzere toplam 101 eylemi engelledik. FETÖ'ye 135 bin 916 operasyon gerçekleştirdik, 316 binden fazla kişi gözaltına alındı" dedi. Törende mezun olan uzman erbaşlar adına konuşan Uzman Onbaşı Ali Karazeybek, 31'inci dönem uzman erbaşlar adına yaş kütüğüne isim plakasını çaktı.

NERMİN UÇTU

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