Küba’da protestolarda 1 kişi hayatını kaybetti

KÜBA'DA Pazar günü gıda ve ilaç yetersizliği, fiyat artışı ve hükümetin korona virüs salgını ile mücadelede yetersiz kalması nedeniyle başlayan hükümet karşıtı protestolar devam ediyor. Ülkede kötüleşen ekonomik şartları protesto eden Kübalılar, başkent Havana'da sokaklara indi. Eylemciler ile polisin çatışmasında 36 yaşındaki Diubis Laurencio Tejeda hayatını kaybetti.