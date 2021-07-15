‘Son FETÖ üyesi etkisiz olana kadar takipteyiz’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin yasama yılının son TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar yaptı. Salgın tehdidinin azalmasıyla il ziyaretlerini hızlandırdıklarını aktaran Başkan Erdoğan, "Zonguldak, Hatay, Sakarya ve Diyarbakır'da çok güzel, coşkulu heyecanlı programlar gerçekleştirdik. Bu hafta sonu Erzurum'da olacağız. Ağustos ayı başında da kapsamlı bir Karadeniz programımız olacak. Sizlerden de kendi şehirlerinizi kucaklamanızı, teşkilatlarımızı harekete geçirmenizi istiyorum. Erken kalkan yol alır. Bizim boş bıraktığımız her alanı karşı tarafından yalan ve iftirayla doldurduğunu unutmamalıyız. CHP ve şürekası kendilerince yakaladıkları fırsatları değerlendirmek için yalan ve iftira çıtasını yükselterek milletimizin zihnini bulandırmaya çalışıyor. Yurt dışındaki kimi çevrelerden destek alan bu kesimin gerçek yüzünü milletimize göstermek boynumuzun borcudur. CHP içinde yaşanan taciz, tecavüz, hırsızlık, istismarı gözden kaçırmak için başlattıkları karalama kampanyalarını başlarına geçireceğiz" dedi.



'SİYASİ MÜSİLAJ' VURGUSU

AK Parti'nin tek sahibinin millet olduğunu ve her zaman milletin içinde olacaklarını söyleyen Erdoğan, "Nasıl kıyılarımızı işgal eden müsilajın üstesinden geliyorsak, siyasi müsilajı da aynı şekilde etkisiz hale getireceğiz. İşte bu sebeple sizlerden tüm vaktiniz ve enerjinizle milletimizin gönlünü kazanmaya yönelik çalışmanızı istiyorum. Ülkemizin geldiği siyasi ve ekonomik seviye göstermiştir ki Türkiye'nin bugünü gibi geleceğini de inşa edebilecek tek siyasi yapı yine burasıdır. Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak derdi millet olan, insan olan, devlet olan başka bir siyasi kadro yok. Cumhur İttifakı olarak hedef 2023 Haziran. Kimi belediyelerin bizim başlattığımız projeleri sahiplenme gayretlerine karşı dikkatli olmalıyız. Hırsızlık kötüdür, siyasi hırsızlık, hizmet hırsızlığı daha da kötüdür. Bu tür girişimlere karşı da iyi bir bilgilendirme çalışması yürütmeliyiz. Karşımızda hala yalan, çarpıtma dışında politika yöntemi bilmeyen, tek parti faşizminin özlemiyle yanıp tutuşan bir muhalefet var. Biz, kimin ne dediğine, ne yaptığına hangi senaryonun figüranlığına soyunduğuna bakmayacağız. Biz kendi işimize bakacağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, AK Parti'ye katılan Diyarbakır Çüngüş Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe ve Elazığ Yazıkonak Belediye Başkanı Hatif Çadırcı'ya rozet taktı. Böylece AK Parti'ye katılan belediye başkanı sayısı 40'a yükseldi.



'MİLLETİ DİN İLE SÖMÜRENLER'

"Türkiye, PKK ve DEAŞ gibi diğer terör örgütlerine karşı yürüttüğü mücadeleyi FETÖ ihanet şebekesine karşı da vermektedir" diyen Erdoğan, "Sinsi yapının ülkeden temizlenmesi kolay değildir. Biz bunları içeride de dışarıda da kovalıyoruz. Yakaladıkça Türkiye'ye getiriyoruz. Orta Asya'daki en büyük para olaylarını koordine eden yakalandı, getirildi. FETÖ'yü de son mensubu etkisiz hale getirilene kadar takip edeceğiz. Din kisvesi adı altında bu milleti sömürenlere de prim vermeyeceğiz, bu da böyle bilinsin. Kutsallarımıza saldıranlara prim vermeyeceğiz. Kültürünü, değerlerini bilmeyen nesiller elimizden akıp gitmeye mecburdur. 15 Temmuz gibi hadiseler bize sürekli hatırlamamız gereken tarihi dönüm noktalarıdır" açıklamasını yaptı.



KARANLIK GECEYİ UNUTTURMAYACAK MÜZE AÇILIYOR

BAŞKAN Erdoğan'ın bugün açılışını yapacağı "15 Temmuz Demokrasi Müzesi" hain darbe girişimini özel ses ve görsel efektlerle anlatacak, kalkışmayı engelleyen birlik ruhunu ziyaretçilerine yeniden hatırlatacak. FETÖ yapılanması ve 15 Temmuz'da yaşananların dijital yöntemlerle anlatılacağı 8 salondan oluşan müzede, kökleriyle Türkiye'nin geçmişini, dal ve yapraklarıyla aydınlık geleceğini simgeleyen yapay çınar ağacı yer alıyor. Müzede şehitler için yapılan prizma şeklindeki bölümlerde her şehidin biyografisi yer alacak.



KKTC İÇİN KARARLILIK MESAJI

Salı günü artık Kurban Bayramı ile kucaklaşacaklarını hatırlatan Başkan Erdoğan, "Bizler 1 gün öncesinden KKTC'ye gideceğiz. Geniş bir heyetle KKTC'de olalım istiyoruz. Bu yıl Kurban bayramını KKTC'deki kardeşlerimizle kutlamak, onlara da bizlere de ayrı bir sevinç oluşturacaktır. Hem bayramlaşacağız, hem 20 Temmuz törenlerine katılacak, bayram namazını da KKTC'de eda edecek, Meclis'te Kıbrıslı milletvekilleriyle bir araya geleceğiz. Tüm dünyaya kararlılık mesajı olarak dalga dalga yayılacağına inanıyorum" diye konuştu.