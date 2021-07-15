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Haberler Politika Türkiye Büyükelçiliği’ne Flake aday gösterildi

Türkiye Büyükelçiliği’ne Flake aday gösterildi

Türkiye Büyükelçiliği’ne Flake aday gösterildi

15.7.2021

AMERİKA Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, eski Arizona Senatörü Jeffrey Lane Flake'i Türkiye Büyükelçisi olarak aday gösterdiğini duyurdu. Konuyla ilgili açıklama yapan Flake, "Başkanın büyükelçi olarak aday göstermesi ile onurlandım. Bu iki ülke için önemli bir zamanda önemli bir rol" dedi. 1980'lerin başında Güney Afrika'daki misyonerlik faaliyetlerinde aldığı rol ile tanınan Flake, önceki Başkan Donald Trump'ı açıkça eleştirmesiyle de sık sık gündeme gelmişti.

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