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‘Yine olsa tereddüt etmeden çıkarım’

Darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbeci askerlerin açtığı ateşle yanındaki 5 kişi şehit olan ve kendisi de yaralanarak gazi olan Hilmi Çetin (45), o gece yaşananları anlattı.

‘Yine olsa tereddüt etmeden çıkarım’

15.7.2021

Yaklaşık 5 kilometre yol yürüyüp o dönemdeki adı Boğaziçi Köprüsü olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen Çetin, burada darbeci askerlere karşı koyarken açılan ateş sonucu kalçasından yaralandı. Aydın'da yaşayan ve bir kamu kurumunda görev yapan Hilmi Çetin, "O gece tekbirler getirerek köprüye yürüyerek geldik. Darbeci askerlere 'neden bize silah sıkıyorsunuz? Burası Türkiye, bizi kimse bölemez' diye ikazda bulunmamıza rağmen üzerimize ateş açtılar. Yanımda bulunan 5 kişi şehit olurken ben de yaralandım" dedi. Aradan 5 yıl geçmesine rağmen yaşadıklarının tazeliğini koruduğunu belirten Çetin, "Halen o heyecanı yaşıyorum. Çok şükür gazi olarak hayattayım. Devletim, milletim adına yine aynı durum olsa yine sokağa çıkarım. Allah tekrar o günleri yaşatmasın. Vatanım ve bayrağım için her zaman canımı vermeye hazırım" diye konuştu.

KAZIM YÖRÜKCE

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