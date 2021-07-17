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Başkan Erdoğan'dan Erzurum'da önemli mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Erzurum Genişletilmiş İl Danışma Toplantısına katıldı, burada önemli açıklamalada bulunuyor. Erdoğan daha sonrasında, Erzurum Şehir Hastanesi, İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası, canlı hayvan pazarı ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine iştirak edecek.

Başkan Erdoğan'dan Erzurum'da önemli mesajlar

17.07.2021, 15:26

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Erzurum Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katılıyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:



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