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Haberler Politika Başkan Erdoğan'dan Erzurum'daki toplu açılış töreninde önemli mesajlar

Başkan Erdoğan'dan Erzurum'daki toplu açılış töreninde önemli mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Şehir Hastanesi ve İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası başta olmak üzere 28 dev projenin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor...

Başkan Erdoğan'dan Erzurum'daki toplu açılış töreninde önemli mesajlar

17.07.2021, 16:54 Güncelleme Tarihi: 17.07.2021, 17:02

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Son dakika... Başkan Erdoğan, Erzurum Şehir Hastanesi, İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası, canlı hayvan pazarı ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulnuyor...

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Gerçekten birbirimizi özlemişiz. Dadaşlar, değerli kardeşlerim. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Erzurum'u özlemişiz. Ne diyor şair, Dedim Erzurum nedir. Dedi ilimdir. Dedim, gider misin? Dedi, yolumdur. Dedim Emrah nedir, dedi kulumdur. Dedim satar mısın, dedi ki yok yok.

Erzurum'un meşhur kapıları bu şehrin çağlar boyunca tüm önemli yolların kesişim yeri olmasından dolayıdır. Gürcü, Tebriz, Harput, İstanbul, Kars, Erzincan ve diğer tüm kapılarıyla Erzurum bugün de yolların ve gönüllerin kavşak noktasıdır.

Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve Cumhuriyet'e her dönemde, milletimizin istikbal ve istiklal mücadelesinde en ön safta yer alan Erzurum'u anlatmaya kelimeler yetmez. Erzurum anlatılmaz, Erzurum yaşanır.

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