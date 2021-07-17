‘KKTC ziyaretimde yeni müjdeyi vereceğim'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazını kıldığı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. KKTC'ye yapacağı ziyarete ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, 19 Temmuz Pazartesi günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne seyahat edeceklerini, geniş bir heyetle bu seyahati gerçekleştireceklerini ifade etti. Erdoğan, birinci gün Kuzey Kıbrıs Parlamentosu'nda milletvekillerine hitaplarının olacağını aktararak, "Bunun yanında yine Kuzey Kıbrıs'a müjdesini orada parlamentoda vermek istiyoruz, şimdi verirsem yanlış olur, güzel bir adımımız var, ön çalışmalarını bitirdik. Salı günü de yine Kuzey Kıbrıs'ta malum her yıl yaptığımız törenlerimiz var. Törenlerimizi de orada geniş bir heyetle yapmak suretiyle salı akşamı tekrar yurda döneceğiz. Temennim odur ki bu yılki merasimlerimizle en güzel şekilde, gerek Ada'ya gerekse tüm dünyaya dünya barışının tesisi için mesajlarımız olacak" diye konuştu. Seyahat kapsamında Cumhurbaşkanları arasında ikili görüşme yapılacağını da belirten Erdoğan, heyetler arasında da görüşmelerin gerçekleştireceğini, böylece de bu seyahati verimli hale getireceklerini söyledi.



Başkan Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreninde konuştu.



RİZE'DE YAŞANAN SEL FELAKETİ

Bir gazetecinin, "Rize'de ve sonrasında Almanya'da sel felaketi yaşanıyor. Almanya'da çok sayıda vatandaşımız yaşıyor. Bir bilgi var mı ? Sayın Merkel ile yardımlaşma konusunda bir görüşmeniz oldu mu?" sorusu üzerine Erdoğan, "O konuda Almanya'dan bir talep söz konusu değil. Ama felaketin boyutunun Almanya'da çok çok büyük olduğu aldığımız bilgiler ışığında. Maalesef Rize'deki sel felaketinde de kendi ilçem de dahil olmak üzere kayıp ve vefatlarımız var. Üç bakanımız orada. Gerek Süleyman Bey, gerek Murat Kurum Bey, gerekse Adil Bey oradalar, sürekli kendileriyle irtibat halindeyim. Valimiz Kemal Bey ile irtibat halindeyim. Yoğun bir şekilde AFAD'ımızın çalışması var. Ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rabb'im bu tür felaketlerden bizleri muhafaza buyursun diyorum" açıklamasını yaptı.



İnşaatı devam eden Levent'teki Barbaros Hayret-tin Paşa Camii'ne uğradı. İnşa-at alanında gezen Baş-kan Erdoğan, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.



'BÜTÜN ÇAYLIKLARDA KAYMA OLDU'

Doğu Karadeniz'in her zaman bu tür felaketlerle karşı karşıya olduğunu dile getiren Erdoğan, "Çünkü bol yağmur alan bir ilimiz. Tabii çay bitkisi aynı zamanda gübreleme tekniği sebebiyle de aldığı o yağmurla gübrenin, yani azotun bir balçığa dönüştüğü bir bitki. Tabii bu balçığa dönüşmesi de dikey bir kök olmadığı için, yatay olduğu için onlar hep birlikte aşağı doğru iniyor. Ağaçlama çay arasında yok. Bütün bu çaylıkların kendi dayılarımın evlerinin altındaki yerler de dahil olmak üzere onlar da kaydılar. Hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Bütün imkanlarla ne gerekiyorsa yerine getireceğiz" diye konuştu.



"TÜRK'ÜN OLDUĞU YERDE MASUMLARIN KANI AKMAZ"

MİLLİ Savunma Üniversitesi Kuvvet Harp Enstitüleri 8'inci Dönem Karargah Subaylığı ve 3'üncü Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle yapıldı. Burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin bölgedeki ülkelerle ilişkilerine değinen Erdoğan, "Açıkça ifade ediyorum. Bizim hiç kimsenin toprağında, egemenliğinde, birlik ve beraberliğinde gözümüz yoktur. Libya'da hem diplomatik hem askeri alanda gösterdiğimiz başarı, sadece Akdeniz'de değil tüm dünyada kartların yeniden karılmasına yol açmıştır. Türk'ün olduğu yerde zulüm olmaz, Türk'ün olduğu yerde masum kanı akmaz. Bizlere düşen görev, tarihte yaşadıklarımızdan gereken dersleri çıkartarak, gereken ibretleri alarak tekerrürlerin önüne geçmektir. Başka coğrafyalarda bizimle birlikte yol yürümek isteyen kardeşlerimizin yanlarında yer almanın hazırlıkları içindeyiz. Emperyalistlerin ve onların oyuncağı haline dönüşmüş kifayetsiz rejimler ile terör örgütlerinin zulmü altında inleyen kardeşlerimizin çağrılarına

kulak veriyoruz" diye konuştu.



BARBAROS HAYRETTİN PAŞA CAMİİ İNŞAATINDA İNCELEME

İSTANBUL'da Ayasofya'da Cuma namazını kılan Başkan Erdoğan, buradan Milli Savunma Üniversitesi'ndeki programa gitmeden önce inşaatı devam eden Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne uğradı. İnşaat alanında gezen Başkan Erdoğan, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.