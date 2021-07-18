HDP’den Kobani eylemleri kararının tutanağı istendi

37 kişinin hayatı kaybettiği 6-8 Ekim olaylarının sebebi olarak gösterilen MYK çağrısının yer aldığı iddia edilen toplantı tutanakları HDP tarafından gönderilmeyince mahkeme bu belgeleri ikinci kez istedi. HDP'ye giden yazıda, MYK toplantısının detayları ile tutanaklar istendi. Belgelerin gönderilmemesi halinde adli işlem yapılacağı belirtildi.

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