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Haberler Politika Altun’dan Yunan politikacılara çağrı

Altun’dan Yunan politikacılara çağrı

Altun’dan Yunan politikacılara çağrı

19.7.2021

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yunan Kathimerini gazetesine verdiği mülakatta, Türk-Yunan ilişkileri, Kıbrıs meselesi, Doğu Akdeniz gibi konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bazı Yunan politikacıların, Rum politikacılarla Türkiye ve KKTC'nin haklarını yok sayan maksimalist iddialar ortaya attıklarını hatırlatan Altun, "Yunan tarafından beklentimiz, artık maksimalist iddialarında ısrar etmeyerek, bölgenin zenginliklerinden birlikte ve barışçıl bir şekilde faydalanmanın yollarını düşünmeleridir" dedi.

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