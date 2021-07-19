Kıbrıs’ta Erdoğan heyecanı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün ve yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kritik temaslarda bulunacak. Erdoğan'ın 20 Temmuz Barış Harekatı'nın yıldönümünde yapacağı ziyareti heyecanla bekleyen Kıbrıslı Türkler, ziyaret öncesinde Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa'yı Erdoğan pankartlarıyla donattı. GENİŞ bir heyetle Kıbrıs'a gelecek olan Erdoğan'ın bugün Lefkoşa'daki Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşecek "Bi Dünya Spor" etkinliğindeki, "Şöhretler Karması Futbol Müsabakası"nda, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile başlangıç vuruşunu yapması planlanıyor. Erdoğan, yarın bayram namazını da Kıbrıslılarla kılacak.

RUM KESİMİ'NDE PANİK

BAŞKAN Erdoğan'ın geçen Cuma namazı sonrası yaptığı, "Kuzey Kıbrıs'a, müjdesini orada parlamentoda vermek istiyorum, güzel bir adımımız var, ön çalışmalarını bitirdik" şeklindeki açıklama Kıbrıslı Türklerde heyecan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) panik yarattı. Rum Kesimi'nde haber siteleri üzerinden KKTC Sahil Güvenliğin Rum Karasularında tekneye ateş açtığına dair haberler servis edildi. KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı, "KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı gemileri, yanlı haberde bahsedildiği şekilde, kendi karasuları dışına çıkmamış, herhangi bir tacizde bulunmamış ve kesinlikle ateş açmamıştır" açıklamasıyla iddiaları reddetti. Rum basınındaki temelsiz iddiaların Başkan Erdoğan'ın ziyaretine birkaç gün kala servis edilmesi dikkat çekti.



MÜJDE MERAKLA BEKLENİYOR

BAŞKAN Erdoğan'ın Kıbrıs müjdesinin Maraş'ın açılması ve statüsü ile ilgili olabileceği kaydediliyor. Diğer taraftan Erdoğan'ın Doğu Akdeniz'de yapılan sismik araştırmalar sonucunda hem KKTC hem de Türk halkını mutlu edecek yeni bir doğalgaz müjdesi verebileceği de ifade ediliyor.

BETÜL USTA