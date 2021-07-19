Korucuların maaşına HDP ve CHP karşı çıktı

EKONOMİYE ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin içinde yer alan düzenleme ile köy korucularının maaşları net 2 bin 822 TL'ye çıkarıldı. Ancak köy korucularının maaşlarına yapılan zam kararına CHP ve HDP'li vekiller Meclis'te karşı çıktı. Teklife HDP ve CHP'den ret oyu gelmesine tepki gösteren BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "HPD bundan rahatsız olur, çünkü PKK'nın partisi ama bundan CHP neden rahatsız oluyor? Ben bunu anlamakta zorluk çekiyorum ve vatandaşın bunu bilmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.