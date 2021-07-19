Mescid-i Aksa’da Filistinlilere saldırı

İŞGAL altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid- i Aksa, fanatik Yahudiler tarafından yine baskına uğradı. İsrail güçlerinin eşlik ettiği yüzlerce fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi. İsrail polisi, baskına karşı çıkan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları ile müdahale etti. İsrail güçlerinin saldırılarında çok sayıda Filistinli yaralandı.



İSRAİL polisi himayesinde Süleyman Mabedi'nin yıkılışının yıldönümü olarak kabul ettikleri ve "Tişa BeAv" adını verdikleri matem günü nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudiler, avluda talmudik ayin yaptı.