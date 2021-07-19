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Haberler Politika Muş’taki nöbette ilk kavuşma yaşandı

Muş’taki nöbette ilk kavuşma yaşandı

Muş’taki nöbette ilk kavuşma yaşandı

19.7.2021

ÇOCUKLARININ terör örgütü PKK tarafından kandırılmasından HDP'yi sorumlu tutan annelerin eylemlerinde yeni müjdeler gelmeye devam ediyor. Muş'ta Bulanık ilçesinden 7 yıl önce dağa kaçırılan oğlu A.B. için HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemine katılan anne, evladına kavuştu. Teslim olan oğlunun müjdeli haberini alarak Muş Emniyeti'ne gelen anne R.B, oğluna sarılmanın sevincini yaşadı. A.B'nin teslim olmasıyla birlikte evladına kavuşan aile sayısı 100'e yükseldi.

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