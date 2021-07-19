Türkiye F-16’larını güçlendiriyor

TUSAŞ tarafından yapısal iyileştirmesi tamamlanan sekizinci F-16 Blok-30 uçağı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Savunma Sanayi Başkanlığı tara-fından yapılan açıklamada, "F-16 Blok-30 uçaklarının yapısal iyileştirmeleri tüm hızıyla devam ediyor. Proje kapsamın-da yapısal iyileştirmesi tamamlanan seki-zinci F-16 Blok-30 uçağını Hava Kuvvet-leri Komutanlığı'na teslim ettik" denildi. Proje kapsamındaki faaliyetlerin, 2023'e kadar tamamlanması planlanıyor.