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Haberler Politika Türkiye F-16’larını güçlendiriyor

Türkiye F-16’larını güçlendiriyor

Türkiye F-16’larını güçlendiriyor

19.7.2021

TUSAŞ tarafından yapısal iyileştirmesi tamamlanan sekizinci F-16 Blok-30 uçağı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Savunma Sanayi Başkanlığı tara-fından yapılan açıklamada, "F-16 Blok-30 uçaklarının yapısal iyileştirmeleri tüm hızıyla devam ediyor. Proje kapsamın-da yapısal iyileştirmesi tamamlanan seki-zinci F-16 Blok-30 uçağını Hava Kuvvet-leri Komutanlığı'na teslim ettik" denildi. Proje kapsamındaki faaliyetlerin, 2023'e kadar tamamlanması planlanıyor.

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