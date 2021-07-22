AK Parti ve CHP’den ORTAK AŞI ÇAĞRISI

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde siyasi partilerin temsilcileri video konferans ile bayramlaştı. AK Parti heyetinin CHP heyeti ile bayramlaşmasında vatandaşa aşı çağrısı yapıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, "Bugün itibarıyla aşı sıkıntısının olmadığı görülüyor. Çok sayıda ilimiz hala kırmızı. Artık kırmızı illerin sona ermesi gerekiyor. Bu vesileyle bir kez daha tüm yurttaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz" derken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin de, "Bu aşı meselesi bireysel tercihin çok ötesinde diye düşünüyorum. Aşı olmayanlar var olduğu müddetçe bu hastalığı tamamen yenme imkanına sahip değiliz" ifadelerini kullandı.

MHP HEYETİ İLE BAYRAMLAŞMA

AK Parti heyeti, daha sonra MHP heyeti ile bayramlaştı. Zengin, MHP lideri Devlet Bahçeli ve partililerin bayramını kutladı. MHP heyetinde yer alan Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya da, pandemi şartlarına rağmen bayramlaşma geleneğinin video konferans yöntemiyle de olsa sürdürülmesinin güzel olduğunu bildirdi.



VİDEO KONFERANSLA BAYRAMLAŞTILAR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, Kadın Kolları MYK Üyesi Sivil Toplum Halkla İlişkiler Başkanı Ayten Aydın ve Gençlik Kolları MYK Üyesi Sivil Toplum Halkla İlişkiler Başkanı Muhammed Cem Çekerek, video konferansla siyasi partilerle bayramlaştı.